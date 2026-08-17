Kaizen Platform: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kaizen Platform hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Kaizen Platform vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4.79 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.470 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6.43 Prozent auf 981.2 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kaizen Platform 1.05 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch