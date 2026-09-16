Kaival Brands Innovations Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kaival Brands Innovations Group präsentierte in der am 14.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kaival Brands Innovations Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 57.14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch