Kaival Brands Innovations Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kaival Brands Innovations Group hat am 13.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.

Kaival Brands Innovations Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.430 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Kaival Brands Innovations Group mit einem Umsatz von insgesamt 0.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 55.00 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch