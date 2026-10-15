KAITORI OKOKU öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KAITORI OKOKU lud am 14.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19.34 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6.27 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 2.37 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch