Kaiser Aluminum CorpShs Aktie 2568514 / US4830077040
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22.04.2026 23:29:07
Kaiser Aluminum Corporation Q1 Profit Advances
(RTTNews) - Kaiser Aluminum Corporation (KALU) announced earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $62.5 million, or $3.71 per share. This compares with $21.6 million, or $1.31 per share, last year.
Excluding items, Kaiser Aluminum Corporation reported adjusted earnings of $62.9 million or $3.74 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 41.5% to $1.10 billion from $777.4 million last year.
Kaiser Aluminum Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $62.5 Mln. vs. $21.6 Mln. last year. -EPS: $3.71 vs. $1.31 last year. -Revenue: $1.10 Bln vs. $777.4 Mln last year.
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