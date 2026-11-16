Kairos Pharma präsentierte Quartalsergebnisse

Kairos Pharma hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.59 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.490 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch