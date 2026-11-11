Kairikiya stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kairikiya präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 6.56 JPY. Im letzten Jahr hatte Kairikiya einen Gewinn von -3.070 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 59.06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.96 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.30 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch