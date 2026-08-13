Kairikiya hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kairikiya lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 11.06 JPY gegenüber 18.52 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 5.88 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 75.30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch