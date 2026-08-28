Kailuan Energy Chemical gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kailuan Energy Chemical präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Kailuan Energy Chemical vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.02 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.190 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 5.04 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.31 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch