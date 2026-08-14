Kailera Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kailera Therapeutics hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.22 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Kailera Therapeutics ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.220 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch