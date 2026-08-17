kaihan zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

kaihan hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 8.50 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das kaihan ein Ergebnis je Aktie von -5.090 JPY vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20.39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 791.8 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 630.3 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.ch