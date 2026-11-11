Kaga Electronics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kaga Electronics hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 265.19 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kaga Electronics 206.06 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36.85 Prozent auf 206.47 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 150.87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch