Kaga Electronics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kaga Electronics präsentierte am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Kaga Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 144.24 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 87.80 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kaga Electronics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23.44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 170.45 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 138.09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch