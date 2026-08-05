Kadoya Sesame Mills gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kadoya Sesame Mills hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 35.63 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kadoya Sesame Mills 30.23 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Kadoya Sesame Mills im vergangenen Quartal 10.20 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3.44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kadoya Sesame Mills 10.57 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch