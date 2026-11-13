KADOKAWA DWANGO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KADOKAWA DWANGO hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.13 JPY gegenüber -9.340 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6.31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69.09 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 73.45 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch