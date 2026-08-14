KADOKAWA DWANGO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KADOKAWA DWANGO präsentierte in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

KADOKAWA DWANGO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 30.90 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 19.51 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 68.25 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 64.84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch