KADOKAWA ASCII stellt INNO 2021 vor: Weltweite Innovation, Zusammenarbeit und JPY3.000.000 Unterstützung für kreative Denker

SMI – Ruhiger Start bedeutet nicht ruhige Woche | BX Swiss TV

Dank Feiertagen in London und New York hat die neue Handelswoche sehr ruhig begonnen. Warum das nicht so bleiben muss, erfahren Sie im Marktupdate mit Georg Zimmermann bei BX Swiss TV.

