KADOKAWA ASCII présente son programme INNO 2021 : innovation mondiale, collaboration et soutien de 3 millions de yens japonais pour les penseurs créatifs

- Possibilités d'offrir un soutien aux candidats dont les inventions et les idées sont insolites -

TOKYO, 3 juin 2021 /PRNewswire/ -- KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. (« KADOKAWA ASCII ») de Tokyo, l'organisme d'exécution du « programme INNO-vation » mis en œuvre par le ministère japonais des Affaires internes et des Communications, présente le programme INNO-vation 2021 (https://inno.go.jp/en/), un effort annuel visant à encourager l'innovation mondiale à un niveau sans précédent et à rechercher des esprits créatifs et novateurs capables d'aider la race humaine à franchir les prochaines étapes de la révolution technologique.

Image1 : https://kyodonewsprwire.jp/img/202105255366-O2-1xt11AEf

Image 2 : https://kyodonewsprwire.jp/img/202105255366-O1-ge48HDeH

Grâce à la possibilité de recevoir du soutien pour leurs idées excentriques en matière de technologie, les candidats peuvent faire partie du programme d'études supérieures estimé du sponsor afin de promouvoir la collaboration et le travail d'équipe, et ainsi de propulser leurs idées dans un avenir en constante évolution. À l'aube de cette nouvelle décennie, le programme INNO-vation est désormais accessible aux personnes du monde entier et espère contribuer à bâtir un nouvel avenir prometteur, en surmontant les répercussions récentes de la COVID-19 sur la société.

Afin de trouver ces innovateurs, le programme INNO-vation acceptera les candidatures du 1er juin 2021 au 2 août 2021, et offrira du soutien aux personnes dont les idées sont retenues.

Les idées des candidats peuvent être concrétisées grâce au soutien et aux conseils offerts par certains des plus grands leaders en matière de technologie et chefs d'entreprise du monde. Dans le cadre du programme Disruptive Challenge et du prix Generation, les candidats ont deux choix : créer quelque chose à partir de rien ou s'inspirer des thèmes donnés. Au début de la nouvelle année du programme, les candidats ont la possibilité de « donner libre cours à leur INNO* », sans être limités par leur nationalité, leur âge ou leurs antécédents.

*INNO signifie « capacité exceptionnelle » en kanji japonais

« L'innovation repose sur des idées uniques et des théories non testées. Les nouvelles idées sont souvent mal comprises au départ, mais il est important de cultiver la créativité et l'ambition. » -- une déclaration d'Adam D'Angelo, PDG de Quora, faite lors de son entrée dans le programme INNO-vation à titre de conseiller. Cultiver ces « bourgeons » d'INNO et soutenir activement ces idées qui sortent des sentiers battus sont au cœur même du programme.

Les anciens diplômés du programme INNO-vation ont créé de merveilleux produits dans les domaines de l'art, de la technologie, de l'automatisation, de l'intelligence artificielle, de la robotique et bien plus encore. Alors que des start-up se forment quotidiennement partout dans le monde, le programme INNO-vation est fier d'appuyer la prochaine génération d'entrepreneurs et de penseurs novateurs pour changer le monde.

Programme Disruptive Challenge

Les propositions qui relèvent des défis avec audace et qui sont susceptibles de modifier de façon majeure la société et l'industrie, sans crainte d'échec, sont extrêmement recherchées. À la suite du grand succès international qu'a connu le programme en 2020, des personnes du monde entier peuvent désormais présenter leurs propositions et être admissibles à un financement pouvant atteindre 3 millions de yens japonais pendant un an, sans être limitées par leur âge, leurs antécédents ou leur nationalité.

Prix Generation

En collaboration avec les partenaires coopératifs de ce programme, des prix pour les catégories (200 000 yens japonais chacun) et des prix spéciaux d'entreprise seront offerts. En outre, les candidats dont les propositions seront mises en nomination pour les prix (223 l'année dernière) auront la possibilité de mettre en œuvre leurs idées en collaboration avec ces entreprises partenaires.

Réseau INNO-vation

Il est également possible de s'associer au programme INNO-vation dans le cadre du réseau INNO-vation. Dans l'espoir d'aider à trouver des candidats et à faire croître l'INNO dans le monde entier, le programme INNO-vation cherche à établir des partenariats avec des instituts qui seront en mesure de l'aider à cultiver la prochaine génération de penseurs et de bricoleurs à l'échelle mondiale.

À propos de KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc.

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202105255366-O1-5O9NB00y.pdf

Page d'accueil du programme INNO-vation : https://inno.go.jp/en