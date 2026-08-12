Kadestone Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kadestone Capital lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch