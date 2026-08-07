Kadant zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kadant hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.22 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Kadant mit einem Umsatz von insgesamt 312.9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 255.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22.57 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch