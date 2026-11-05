Kadant legte Quartalsergebnis vor

Kadant hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 2.96 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kadant noch ein Gewinn pro Aktie von 2.35 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15.31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 313.2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 271.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch