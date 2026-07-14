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14.07.2026 06:37:00
Kabuki Theatrical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kabuki Theatrical stellte am 13.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 6.99 JPY, nach 5.32 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6.07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 905.4 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 853.6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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