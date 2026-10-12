Kenya Airways Aktie KE0000000307
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
12.10.2026 07:31:00
Kabinett billigt Umwandlung von Staatsdarlehen für Kenya Airways
Kenias Kabinett hat laut dem Büro von Präsident William Ruto 350 Millionen US-Dollar (rund 313 Millionen Euro) Aktionärsfinanzierung für Kenya Airways gebilligt, um dringende Verpflichtungen zu erfüllen. Zudem habe es der Umwandlung von Staatsdarlehen über 122 Milliarden Schilling (rund 840 Millionen Euro) in ein eigenkapitalfähiges, handelbares Instrument zugestimmt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
In eigener Sache
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!