Kabe Husvagnar (B) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kabe Husvagnar (B) lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5.34 SEK, nach 1.22 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 884.0 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 677.0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch