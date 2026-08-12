K92 Mining zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

K92 Mining präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.47 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.220 CAD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 112.98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 284.1 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 133.4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch