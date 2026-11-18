K92 Mining hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.22 CAD. Im Vorjahresquartal hatten 0.480 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 247.2 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 244.5 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch