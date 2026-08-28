K33 AB hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

K33 AB hat am 27.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat K33 AB 192.9 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 51.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 399.2 Millionen SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch