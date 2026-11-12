K-TOP REITS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

K-TOP REITS veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -8.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 10.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1.91 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 4.84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.00 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch