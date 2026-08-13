K-TOP REITS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

K-TOP REITS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 37.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4.00 KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.97 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38.60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte K-TOP REITS einen Umsatz von 2.14 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch