K+S stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

K+S hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0.75 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0.010 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 933.9 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte K+S einen Umsatz von 879.1 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch