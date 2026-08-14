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14.08.2026 06:37:00
K+S stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
K+S liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat K+S die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 2.10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S noch ein Gewinn pro Aktie von -5.490 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat K+S 1.14 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15.19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 987.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Experten hatten einen Gewinn von 0.150 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1.08 Milliarden USD erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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