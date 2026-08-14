K+S stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

K+S hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 3.61 EUR. Im letzten Jahr hatte K+S einen Gewinn von -9.680 EUR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12.29 Prozent auf 978.3 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 871.2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch