K+S: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

K+S präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 0.010 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 1.07 Milliarden USD gegenüber 1.03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0.034 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1.03 Milliarden USD belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch