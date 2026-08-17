K S E stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

K S E hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.29 INR. Im letzten Jahr hatte K S E einen Gewinn von 12.05 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat K S E im vergangenen Quartal 4.54 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K S E 4.16 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch