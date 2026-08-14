K Pharma,Inc Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

K Pharma,Inc Registered stellte am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 20.84 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -21.160 JPY je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch