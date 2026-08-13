K&O Energy Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

K&O Energy Group hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

K&O Energy Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 6.37 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 42.52 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 22.48 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.29 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch