K&O Energy Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

K&O Energy Group stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 30.36 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K&O Energy Group 25.61 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat K&O Energy Group mit einem Umsatz von insgesamt 25.87 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 23.42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch