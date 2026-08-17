K G Petrochem stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

K G Petrochem liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat K G Petrochem die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.95 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4.14 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 577.5 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 38.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 940.4 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch