K&F Growth Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

K&F Growth Acquisition A hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte K&F Growth Acquisition A 0.080 USD je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.ch