K Car: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

K Car äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 76.34 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 353.00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 27.82 Prozent auf 480.38 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 665.54 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch