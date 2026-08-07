K C Tech: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

K C Tech hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1915.60 KRW. Im Vorjahresviertel hatte K C Tech 1034.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 46.21 Prozent auf 112.69 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 209.50 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch