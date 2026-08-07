K-Bro Linen: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

K-Bro Linen hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.59 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.490 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat K-Bro Linen 150.4 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32.98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 113.1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch