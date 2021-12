K+S-Aktie schüttelt Probleme ab – Aktie mit starker Performance

Nachdem der Salz- und Düngemittelhersteller K+S vor zwei Wochen mitgeteilt hatte, dass die deutschen Finanzaufseher Wertansätze in den Bilanzen von 2019 und 2020 kritisch sähen, hat das Unternehmen Entwarnung gegeben. Aus den endgültigen Feststellungen der Aufsicht folge nach Auffassung der K+S kein Anpassungsbedarf für die Wertansätze der zahlungsmittelgenerierenden Einheit Kali- und Magnesiumprodukte („ZGE Kali“) in den fraglichen Abschlüssen.

Die vorläufigen Feststellungen zum Konzernabschluss 2019, wonach der Nutzungswert der ZGE Kali nicht verlässlich und wesentlich zu hoch ermittelt und damit die Werthaltigkeit nicht nachgewiesen worden sei, seien in den endgültigen Feststellungen der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) nicht mehr enthalten. Dasselbe gelte für die vorläufige DPR-Feststellung bezüglich des verkürzten Konzernabschlusses zum 30. Juni 2020 zur Werthaltigkeit des Nettovermögens der ZGE Kali.

Laut DPR sei aber über wesentliche Punkte im Abschluss vom 31.12.2019 nicht angemessen berichtet worden. Es lägen Verstösse gegen Vorschriften der Rechnungslegung nach IAS vor. Auch mit Blick auf den Zwischenabschluss zum 30.06.2020 gebe es diese. Die endgültigen Feststellungen der von den Aufsehern beauftragten Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) lösen nach Einschätzung von K+S aber dennoch keine weiteren Wertanpassungen aus.

K+S-Aktie vor Ausbruch

Die Probleme um die Bilanzierung haben der Aktie von K+S nicht geschadet. Der Titel ist mit einem Plus von rund 105 Prozent die zweitstärkste Aktie in diesem Jahr im MDAX, besser war nur Zooplus mit einem bisherigen Jahresgewinn von 182 Prozent. Die K+S-Aktie notiert derzeit am Jahreshoch bei rund 16 Euro. Während die 200-Tagelinie (rot) steigt, ist der MACD (Momentum) gefallen und hat eine leichte negative Divergenzen ausgebildet.

Das heisst, der Aktienkurs ist gestiegen während das Momentum in Form des MACD nachgelassen hat (Ende November). Zuletzt drehte das Momentum allerdings wieder nach oben und stützt damit die jüngste Erholung. Nachhaltig wäre aber ein Ausbruch der Aktie auf neue Jahreshöchststände.

