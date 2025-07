K+S-Aktie: K+S drohen milliardenschwere Abschreibungen

Grund seien der schwache US-Dollar, veränderte langfristige Kalipreisreihen und ein gestiegener Kapitalkostensatz, teilte das Unternehmen am Montag in Kassel mit.

Die Abschreibungen dürften sich voraussichtlich auf zwei Milliarden Euro belaufen und das bereinigte Konzernergebnis nach Steuern entsprechend belasten. Einen Liquiditätsabfluss werde es nicht geben, hiess es. Auch sieht das Unternehmen keine Auswirkungen auf seine Ausschüttungsfähigkeit.

Der vorläufig ermittelte Buchwert je Aktie nach der Wertberichtigung verbleibe mit über 20 Euro weiterhin deutlich über dem Aktienkurs. Den Halbjahresbericht will K+S am 12. August veröffentlichen. Die Aktie drehte nur kurzfristig ins Minus. Zuletzt stieg sie via XETRA um leichte 0,13 Prozent auf 15,72 Euro.

/nas/stk

KASSEL (awp international)