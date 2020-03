K+S-Aktie im Minus: K+S erwartet 2020 deutlichen Gewinnrückgang

K+S plant im laufenden Jahr mit einem deutlich unter dem Vorjahreswert liegenden bereinigtem Nachsteuergewinn.

Ursächlich seien Abschreibungen, heisst es im Geschäftsbericht 2019. Im vergangenen Jahr war das bereinigte Konzernergebnis aus fortgeführtem Geschäft auf 77,8 von 85,4 Millionen Euro gesunken. Je Aktie verdiente der Salze- und Düngemittelkonzern damit 0,41 nach 0,45 Euro. Den Umsatz bezifferte die Gesellschaft auf rund 4,07 nach 4,04 Milliarden Euro.

Der bereinigte freie Cashflow dürfte in etwa ausgeglichen sein. 2019 standen hier knapp 140 Millionen Euro - der erste nennenswerte positive Wert seit 2013 - nach minus 206 Millionen Euro 2018. Bereits am Vortag hatte K+S ein EBITDA von 500 bis 620 Millionen Euro in Aussicht gestellt, 2019 waren es gut 640 Millionen Euro. Die hohe Volatilität beim Preis für Kaliumchlorid in den Überseeregionen mache eine Ergebnisprognose schwierig, hiess es mit Blick auf die breite Spanne.

K+S hatte am Vortag mitgeteilt, sich auf das Geschäft mit mineralischen Düngemitteln und Spezialitäten konzentrieren zu wollen und das amerikanische Salzgeschäft zu verkaufen. Eine Vereinbarung soll noch in diesem Jahr erfolgen. Der Verkauf ziehe eine "umfassende Neuausrichtung" des Unternehmens nach sich.

Aktien von K+S verlieren auf der Handelsplattform Xetra am Donnerstag 5,59 Prozent auf 6,28 Euro.

