JZZ Technologies hat am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite hat JZZ Technologies im vergangenen Quartal 0.0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JZZ Technologies 0.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch