JZR Gold gewährte Anlegern Blick in die Bücher

JZR Gold hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.010 CAD je Aktie gewesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.020 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0.030 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch