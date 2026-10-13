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13.10.2026 06:37:00
Jyske Bank A-S zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Jyske Bank A-S hat am 12.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 21.95 DKK. Im Vorjahresviertel waren 23.18 DKK je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 52.30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.88 Milliarden DKK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.28 Milliarden DKK.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 19.49 DKK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 3.21 Milliarden DKK umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.ch
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