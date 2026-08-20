Jyske Bank A-S: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jyske Bank A-S hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 22.48 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 20.02 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.76 Prozent auf 6.41 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.30 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 21.33 DKK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3.29 Milliarden DKK ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch