Jyske Bank A-S Un: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jyske Bank A-S Un hat am 12.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.68 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.730 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 53.11 Prozent auf 505.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Jyske Bank A-S Un 1.08 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch